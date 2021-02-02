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أخبار العالم

قائد الانقلاب في ميانمار يخرج عن صمته: ما فعلناه كان حتميا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:38 م
مين أونج هيلانج
مين أونج هيلانج
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القسم الخارجي
أعلن قائد جيش ميانمار، مين أونج هيلانج، اليوم الثلاثاء، أن انقلاب الجيش على السلطة في البلاد كان أمرًا حتميًا.

وقال "هيلانج"، خلال أول اجتماع مع حكومته الجديدة، بعدما نصب نفسه رئيسًا للبلاد، إن استيلاء الجيش على السلطة كان حتميا، بسبب ما وصفه بالانتخابات المزورة التي جرت العام الماضي، وهو ما نفته مفوضية الانتخابات، وفقًا لصحيفة "ميانمار تايمز".

وأضاف "هيلانج" "على الرغم من طلبات الجيش المتكررة، لم يكن هناك بد من اختيار هذا المسار من أجل البلد، وحتى تشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات المرتقبة نحن في حاجة لإدارة البلاد.. وخلال حالة الطوارئ ستكون الانتخابات ومكافحة كورونا من بين الأولويات".

وأكد مسئولون بوزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعتزم فرض قيود على المساعدات لميانمار بعد استيلاء الجيش على السلطة، مضيفة أن هذا الانقلاب العسكري يمهد الطريق لعقوبات أمريكية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا أمس الإثنين، جيش ميانمار إلى التخلي عن السلطة على الفور، مهددًا بإجراء مراجعة في إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها خلال انتقال البلاد إلى الديمقراطية.

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