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فن

ارتباط الهضبة وشلل فيفي عبده.. شائعات طاردت نجوم الوسط الفني

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:02 م
صدى البلد
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محمد نحلة

اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، التي ظلت تلاحق الفنانين لفترة، فمنها المزعجة والمؤرقة مثل المرض، وأخرى مضللة مثل الزواج.


"صدى البلد" يرصد في التقرير التالي أبرز الشائعات التي لاحقت النجوم خلال الفترة الأخيرة:


إرتباط الهضبة 


اثارت المذيعة المصرية انجى كيوان حالة جديدة من الجدل بعد نشرها عددا من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مع المطرب عمرو دياب اثناء تواجدهما فى احدى الحفلات الخاصة. 


وتبين من الصور ان ما يتردد عن ارتباط عمرو دياب بالمذيعة المصرية غير صحيح لأنها متزوجة من اللبنانى زياد فولدجر والذى كان بصحبتهما فى الصور، وكانت متواجدة مع عمرو لتصوير إعلان عن البرفان الجديد الخاص به.


وياتى هذه الامر ليضع حدا للشائعات التى تخرج عن المطرب عمرو دياب خاصة بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربينى منذ فترة قصيرة. 


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عودة حنان ترك للتمثيل 


تداولت انباء حول عودة الفنانة حنان ترك الى التمثيل مجددا بعد 8 سنوات من الاعتزال بعد عرض عدد من السيناريوهات عليها. 


وكشفت مصادر مقربة من حنان ترك انها تدرس العودة الى التمثيل ولكنها لم تتخذ القرار النهائى في هذا الشأن. 


وقالت المصادر ان حنان ترك تتمهل فى اتخاذ القرار و لم تغلق الباب تماما نحو العودة كما قيل ولكن فى نفس الوقت لا تميل كثيرا الى العودة. ولم تتلق اى سيناريوهات بنفسها ولكن فى حالة عودتها ستدرس السيناريو الذى يتناسب مع عودتها. 


يذكر ان حنان ترك تركت عالم الفن منذ 8 سنوات وقررت الاعتزال ومنذ فترة قصيرة خرجت اقاويل حول عودتها ايضا ولكنها لم ترد وتفضل الصمت التام.  


شلل فيفي عبده 


حالة كبيرة من الجدل سادت في اللحظات الأخيرة، بعدما ترددت أخبار غير مؤكدة حول الأزمة الصحية التي تعرضت لها الفنانة فيفي عبده، وألمحت حول فقدانها القدرة على الحركة بسبب خطأ طبي نتج عنه إلتهاب في الأعصاب، أفقدها القدرة على السير. 


وحاول «صدى البلد» التواصل مباشرة مع فيفي عبده، للتأكد من صحة ما تردد، إلا أنها لم تتمكن من الرد، ولكنها قامت مسبقًا بنفي شائعات ترددت حول تدهور حالتها الصحية خلال شهر ديسمبر الماضي. 


وكانت فيفي عبده، ظهرت في فيديو عبر حسابها على انستجرام في منتصف ديسمبر الماضي، وهي واقفة على قدميها داخل منزلها، لترد على شائعات لاحقتها، ما يرجح عدم دقة الأخبار التي ترددت حول فقدانها الحركة. 


وظهرت فيفي عبده خلال الفيديو الذي نشرته في 18 ديسمبر، تبدي استياءها من الشائعات التي لاحقتها حول تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة، وكانت حالتها مستقرة، وأظهر الفيديو أنها واقفة على قدميها رغم ظهور بالنصف العلوي فقط، إلا أن زاوية الرؤية الأفقية أوضحت أنها واقفة. 


الجدير بالذكر أن فيفي أكدت أنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.


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