حماية المنافسة يشارك في البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

بدأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الثلاثاء، برنامجًا تدريبيًّا لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة في دفعته الثالثة بدعوة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت عنوان "سياسات المنافسة وتنمية الاقتصاد المصري".





ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي على مدار ثلاثة (3) أيام، متضمننًا عدد من المحاضرات بغرض التعرف على دور جهاز حماية المنافسة، والوعي بالسياسات التنافسية والقوانين المتعلقة بتلك السياسات، ونشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون، وعلاقة جهاز حماية المنافسة بالأجهزة الأخرى التي تنظم عمل الأسواق.





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يلقي المحاضرات؛ الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة الجهاز، وعددٌ من مستشاريه ورؤساء القطاعات والباحثين وأعضاء الفرق الفنية بالجهاز، وتدور حول العلاقة بين قانون حماية المنافسة والاقتصاد، والجرائم المنصوص عليها في القانون كإساءة استغلال الوضع المسيطر، والاتفاقيات الرأسية والأفقية المقيدة للمنافسة، وسياسات الإعفاء، والاندماجات والاستحواذات في إطار القانون، وآليات إنفاذ قانون حماية المنافسة وإصلاح الأسواق، ونشر سياسات حماية المنافسة.





ويعمل جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون وإنفاذه، ودعم القرارات والقوانين التي ترتقي بمستوى المنافسة في الأسواق، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.