ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صلاح هاشم: الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بالقرى وبالفلاح المصري.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:02 ص
تطوير الريف المصري
تطوير الريف المصري
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور صلاح احمد هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم ، القري المصرية خلال الفترة الماضية كانت مهملة ومنسية مؤكدا أن الريف هو سلة غذاء المدينة مشيرا إلى ان الفلاح ليس عبدا لدي الارض .

واضاف احمد هاشم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " انت المحور" المذاع علي قناه "المحور" ، ومن قام بتحرير الفلاح من عبودية الأرض هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبعدها جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأولي اهتمام كبير بالقرى و بالفلاح المصري من خلال إطلاق مبادرة حياة كريمة عام 2019 .

واوضح احمد هاشم ، أن هناك 80 % من القري المصرية لم يكن بها صرف صحي ولا مياه شرب نقية بالإضافة إلى عدم وجود خدمات والآن هذا كله تم توفيره للمواطن المصري بناء علي تعليمات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لمواطنين القري .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني: مبادرة "حياة كريمة " تعكس دور القيادة السياسية المحوري

انطلاقة جديدة للريف المصري في عهد السيسي .. توسيع مبادرة حياة كريمة فى 1381 قرية.. برلمانيون : كرامة الإنسان المصري في قلب الدولة.. و يؤكدون: خطوة مهمة لخلق تنمية حقيقية وتحسين معيشة المواطنين

4584 قرية.. مبادرة حياة كريمة تكشف عن مدة تطوير جميع القرى المصرية.. فيديو

تنمية 81 قرية.. محافظ المنوفية يتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة

التضامن تستعرض أهم إنجازات مبادرة حياة كريمة.. فيديو

أستاذ تخطيط: مبادرة حياة كريمة أحد آليات تطوير الريف المصري

ترشيحاتنا

حتحوت: الأهلي بمونديال الأندية ومنافسوه يساعدونه في الدوري

مؤسس أمازون يتنحى عن منصبه.. تفاصيل

النيابة العامة تأمر بحبس المتهم مالك العقار المحترق بكرداسة

لم نفصلها.. رئيس جامعة القاهرة يكشف مصير حنين حسام بعد براءتها ..فيديو

عاجل .. إصابة المغربى بدر بانون فى مران الأهلى قبل مواجهة الدحيل

فاروق جعفر يعدد أسباب هزيمة الزمالك أمام المحلة بالدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استيقظ الآن.. شاب يدخل في غيبوبة قبل كورونا ويفيق في 2021 | صور

الأطباء عجزوا عن تشخيصه.. مرض نادر يصيب صاحبته بـ «حالة سكر» ويعرضها للموت مع كل نوبة | صور

إصدار خاص جديد من نيسان لمرور 10 أعوام لإطلاق ليف.. شاهد