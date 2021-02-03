صلاح هاشم: الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بالقرى وبالفلاح المصري.. فيديو

قال الدكتور صلاح احمد هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم ، القري المصرية خلال الفترة الماضية كانت مهملة ومنسية مؤكدا أن الريف هو سلة غذاء المدينة مشيرا إلى ان الفلاح ليس عبدا لدي الارض . أستاذأن





واضاف احمد هاشم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " انت المحور" المذاع علي قناه "المحور" ، ومن قام بتحرير الفلاح من عبودية الأرض هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبعدها جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأولي اهتمام كبير بالقرى و بالفلاح المصري من خلال إطلاق مبادرة حياة كريمة عام 2019 .



