صلاح هاشم: الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بالقرى وبالفلاح المصري.. فيديو

قال الدكتور صلاح احمد هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم ، القري المصرية خلال الفترة الماضية كانت مهملة ومنسية مؤكدا أن الريف هو سلة غذاء المدينة مشيرا إلى ان الفلاح ليس عبدا لدي الارض .
واضاف احمد هاشم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " انت المحور" المذاع علي قناه "المحور" ، ومن قام بتحرير الفلاح من عبودية الأرض هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبعدها جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأولي اهتمام كبير بالقرى و بالفلاح المصري من خلال إطلاق مبادرة حياة كريمة عام 2019 .
واوضح احمد هاشم ، أن هناك 80 % من القري المصرية لم يكن بها صرف صحي ولا مياه شرب نقية بالإضافة إلى عدم وجود خدمات والآن هذا كله تم توفيره للمواطن المصري بناء علي تعليمات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لمواطنين القري .