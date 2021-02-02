دار الإفتاء: حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد على المشاححة.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء
المصرية، سؤال يقول صاحبه "لو أنا كنت مطلعة حاجة لوجه الله والدنيا ضاقت عليا فهل عليا ذنب لو رجعت في كلامي؟
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء
، أنه ينبغي علينا أن نحافظ على حق الله علينا، فإذا جاء وقت إخراج المال فعلينا إخراجه ولا يؤجل.
وتابع: يجوز تأجيل إخراج حق الله في المال
إذا كان هناك ضيق وحاجة إليه، منوها أن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاححة، فالله يسامح ويسمح في حقه، أما حقوق العباد تبنى على الطلب والسد في الحال بدون تأخير.
هل يجوز إخراج زكاة المال واعتبارها من الصدقة؟
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه لا يجوز إخراج زكاة المال
واعتبارها صدقة جارية.
وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن زكاة المال
واجبة على الشخص الذي يمتلك مالا بالغا للنصاب وحال عليه الحول، منوها بأنه حينما يحين وقت إخراج الزكاة فيكون المال ليس ملكا لصاحبه وإنما أصبح ملكا لله وتعطى للفقراء.
وأشار إلى أن الصدقة
الجارية تكون من باب التطوع من المسلم صاحب المال، أما زكاة المال فهي واجبة في المال وليس تطوعا.
هل يمكن عمل صدقة جارية بفلوس الزكاة ؟
سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب "وسام": أن الأصل فى الزكاة انها تخرج للفقراء والمساكين أو اذا كانت هذة الصدقة الجارية للمسكين وسيتملكها فلا مانع.
وتابع: لو قام المتصدق أيضًا بتوصيل مياه الشرب لمن يس لديهم مياه أو غير ذلك فهذا منه صدقة جارية ومنه انه يصب زكاة، ولكن هناك قاعدة تنص على "" أنه ليس كل صدقة جارية تصلح ان تنفق فيها الزكاة""، فيمكنك ان تشتري كتب العلم لأن طالب العلم يأخذ من الزكاة.