دار الإفتاء: حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد على المشاححة.. فيديو

هل يجوز إخراج زكاة المال واعتبارها من الصدقة؟

هل يمكن عمل صدقة جارية بفلوس الزكاة ؟

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأجاب "وسام": أن الأصل فى الزكاة انها تخرج للفقراء والمساكين أو اذا كانت هذة الصدقة الجارية للمسكين وسيتملكها فلا مانع.





وتابع: لو قام المتصدق أيضًا بتوصيل مياه الشرب لمن يس لديهم مياه أو غير ذلك فهذا منه صدقة جارية ومنه انه يصب زكاة، ولكن هناك قاعدة تنص على "" أنه ليس كل صدقة جارية تصلح ان تنفق فيها الزكاة""، فيمكنك ان تشتري كتب العلم لأن طالب العلم يأخذ من الزكاة.