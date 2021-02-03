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اقتصاد

أستراليا تبقي سعر الفائدة الرسمي دون تغيير

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:01 ص
مصرف الاحتياط الأسترالي
مصرف الاحتياط الأسترالي
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قسم الاقتصاد
أبقى مصرف الاحتياط الأسترالي سعر الفائدة الرسمي عند مستوى متدنٍ تاريخي عند 0.1 %، في اجتماعه الشهري الذي عقده اليوم.

وقال المصرف في بيان له اليوم: "مع مواجهة أستراليا فترة من مستويات البطالة المرتفعة، يلتزم مصرف الاحتياط بفعل كل ما في وسعه لدعم قطاعات الوظائف والأعمال ".

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كما قرر المصرف الاستمرار بسياسة التيسير الكمي (طبع مزيد من الأموال) من خلال شراء سندات إضافية بقيمة 100 مليار دولار أسترالي، صادرة عن الحكومة الأسترالية والولايات والمقاطعات.

وسيقوم المصرف بإجراء عمليات الشراء هذه بمعدل 5 مليارات دولار أسترالي في الأسبوع ابتداءً من منتصف أبريل القادم، بعد انتهاء برنامج شراء السندات الحالي.

وسجل الجنيه الإسترليني اليوم، انخفاضًا مقابل الدولار بنسبة 0.11 في المئة، فقد تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3648 دولار، فيما سجل الباوند ارتفاعا مقابل العملة الأوروبية "يورو" بنسبة 0.22 في المئة إلى 1.3648 يورو.
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