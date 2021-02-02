الإعدام والمؤبد للمتهمين بـذبح 3 أطفال أشقاء فى المنيا

اقتصت طبلية عشماوي لحق 3 أطفال أشقاء من أبناء إحدى قرى مركز مطاي شمال المنيا بالإعدام شنقا لمتهم والسجن المؤبد للثاني لاتهمامها بقتل الاطفال الثلاثه بقصد الانتقام من والدهم .





واصدرت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أحمد المليجي وعضوية المستشارين ضياء بدر الدين وهشام إبراهيم وأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلي حسن بالإعدام شنقا لمتهم والسجن المؤبد للمتهم الثاني وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.





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جاء ذلك فى أحداث القضية رقم 10950 لسنة 2012، جنايات مطاي، والمقيدة برقم 1754 شمال المنيا، وأنه في يوليو 2012، قام المتهم الأول بمعاونة المتهم الثاني، بالتسلق فوق سطح منزل المجني عليهم بغية الانتقام من والدهم، ونظرا لعدم وجوده بالمنزل قام الأول بذبح الأبناء الثلاثة كامل وتوماس وصموئيل م. غ انتقاما من والدهم لشكهما في وجود علاقة آثمة بينه وبين شقيقة المتهم الأول.





واعترف المتهم الأول في التحقيقات بقتل الأطفال الثلاثة عقب فشله في العثور على والدهم وشقيقته داخل المنزل.





وقام المتهم بشراء مطواة قرن غزال ووصل إلى منزل المجني عليهم في العاشرة مساء وتسلق المنزل وترك حذائه فوقه، ونزل داخل المنزل بحثًا عن والد المجني عليهم لكنه لم يجده ووجد الأطفال يشاهدون التليفزيون داخل إحدى الغرف، فقطع التيار الكهربائي وانتظر في الصالة لأكثر من ساعة للتأكد من نوم الأطفال، وأثناء ذلك خرج المجني عليه الأول الطفل كامل 12 سنة لدخول دورة المياه فانهال عليه بالطعنات وخرج شقيقيه صموئيل 10 سنوات وتوماس 7 سنوات فطاردهما داخل الغرفة وقام بذبحهما.





وأضاف انه عقب ارتكابه الجريمة قام بالهروب من فوق سطح المنزل ثم ترك القرية بعدما علم بعدم وجود شقيقته فيها، حيث أن خطته كانت تقوم على قتل والد الأطفال الثلاثة وشقيقته م. ا





وبعد الجريمه سافر إلى القاهرة بعدما دبر له ابن عمه وشريكه في الجريمة تي شيرت وحذاء.



