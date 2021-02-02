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رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:56 م
رياح وأمطار
رياح وأمطار
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عادل نصار
قال الدكتور أحمد شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة وخاصة على السواحل الشمالية وتصل للأسكندرية و وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر التي تشهد أمطار وسيول، مضيفا أن هناك زيادة في سطوع الشمس غدا لكن سنشهد تقلبات جوية.

وأكد "شاهين" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيكون هناك رياح شديدة ودرجات الحرارة تنخفض لتصل إلى 19 درجة في القاهرة وباقي المحافظات، مشيرا إلى أنه يسود طقس دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة.

وتابع أن البلاد ستشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السلوم مطروح والضبعة  وتكون الامطار غزيرة ورعدية على منطقة خليج السويس، لافتا إلى أن هناك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

وأكمل أن الأمطار مستمرة حتى الأربعاء والخميس والجمعة وتتحسن بداية من يوم السبت، متابعا أن طقس يومي الخميس والجمعة يشهد ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

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