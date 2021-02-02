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أخبار العالم

قناة لبنانية: سعد الحريري يتوجه إلى مصر غدا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:32 م
سعد الحريري
سعد الحريري
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شيماء مصطفى
أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلًا عن مصادر لها بأن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري سيتوجه إلى مصر، صباح غد الأربعاء.

ولم تكشف القناة، أي تفاصيل عن الزيارة المحتملة، أو أي المسؤولين المقرر أن يلتقى الحريري بهم.

يذكر أن السفير المصري في بيروت ياسر علوي، سلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره اللبناني ميشيل عون، عبّر فيها عن تمنياته للبنان بدوام التقدم والازدهار. 

ودعا الرئيس السيسي في رسالته الرئيس عون إلى دعم بلاده لترشيح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لولاية ثانية "من أجل خدمة القضايا العربية، وذلك على ضوء مسيرته الممتدة في العمل العام والتمثيل الدبلوماسي، فضلا عن الجهد الذي بذله أبو الغيط خلال السنوات الماضية للحفاظ على العمل العربي المشترك وتعزيز التواصل مع القوى الدولية ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى دفاعا عن القضايا العربية" بحسب موقع قناة آل بي سي.

وأشار الرئيس السيسي في رسالته إلى أن لا وضوح للرؤية بعد بالنسبة إلى إمكانية عقد القمة العربية في موعدها حتى تضطلع بمسؤولياتها تجاه هذه المسألة نظرا لظروف جائحة "كورونا". 

وتطرق البحث بين الرئيس عون والسفير علوي إلى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والعلاقات اللبنانية - المصرية وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
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