لو ببلاش محدش يشتريها .. طبيب يحذر من نوع جبنة يزيد احتمالية توحد الأطفال

حذر الدكتور عماد فهمي استشاري التغذية العلاجية، من تناول أنواع الجبن المصنعة من الدهن النباتي.





وأضاف عماد فهمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "، :" يجب أن يأخذ الجميع حرصه فيما يتعلق بالأطعمة التي يتم تناولها ".





وتابع :" نظام تغذية الأطفال مرضى التوحد يكون خالي من الدهون النباتية والألبان"، مضيفا:" بعض الشركات يكون هدفها تجاري وتحقيق المكسب وتقوم بنزع كل محتويات اللبن وتضع مكانه دهن نباتي عبارة عن زيت نخيل".





وأكمل استشاري التغذية العلاجية :" زيت النخيل يعتبر من أسوأ أنواع الدهون وهذا الأمر له اثر سلبي على خلايا المخ وتساهم في زيادة نسبة التوحد لدى الأطفال ".





ووجه عماد فهمي نصيحة لأولياء الأمور:" لو لقيت علبة الجبنة مكتوب عليها دهن نباتي متشتريهاش حتى لو ببلاش ".



