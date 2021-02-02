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توك شو

لو ببلاش محدش يشتريها .. طبيب يحذر من نوع جبنة يزيد احتمالية توحد الأطفال

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:36 م
الاجبان
الاجبان
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هاني حسين
حذر الدكتور عماد فهمي استشاري التغذية العلاجية، من  تناول أنواع الجبن المصنعة من الدهن النباتي. 

وأضاف عماد فهمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "، :"  يجب أن يأخذ الجميع حرصه فيما يتعلق  بالأطعمة التي يتم تناولها ".

وتابع :"  نظام تغذية الأطفال مرضى التوحد   يكون خالي من الدهون النباتية والألبان"، مضيفا:"  بعض الشركات يكون هدفها تجاري وتحقيق المكسب وتقوم بنزع كل محتويات اللبن وتضع  مكانه دهن نباتي  عبارة عن زيت نخيل".

وأكمل استشاري التغذية العلاجية :" زيت النخيل يعتبر من أسوأ أنواع الدهون وهذا الأمر له اثر سلبي على خلايا المخ وتساهم في زيادة نسبة التوحد لدى الأطفال ".

ووجه عماد فهمي  نصيحة لأولياء الأمور:"  لو لقيت علبة الجبنة مكتوب عليها دهن نباتي متشتريهاش حتى لو ببلاش ".

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