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توك شو

يتحمل الحريق لمدة شهر.. مهندس مدنى يفجر مفاجأة عن حريق عمارة الدائري

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:04 م
حريق
حريق
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البهي عمرو
قال المهندس المدنى حسن طه حسن، أحد سكان عمارة الدائري التى حدث بها حريق فى الأيام الماضية، إن الحريق مستمر لليوم الرابع على التوالى، موضحًا أن جميع السكان اخلوا المكان من أول يوم للحريق. 

وأضاف أحد سكان عمارة الدائري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن المبنى الذى حدث به الحريق تم بتقنية عالية و مميزات كثيرة، موضحًا أن هذا المبنى يتحمل الحريق لمدة شهر كامل و متواصل.

ولفت إلى أن المبنى به اكثر من 100 شقة، موضحًا أنه يسكن فى الدور الـ خامس، وكشف أن العمارة غير مرخصة وانه اشتري شقة فى العمارة.

وأشار إلى أن سعر الشقة غير المرخصة يفرق عن الشقة المرخصة مبلغ 100 ألف جنيه، معلقًا : " أنا مهندس وفاهم  وكنا على علم أن العمارة بها مشكلة فى التراخيص".

وأوضح أن المبنى لم يكن به مصنع فى الدور الأرضى ولكن كان هناك مخزن.

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