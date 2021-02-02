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بعد قرار السعودية .. تعرف على موعد آخر رحلة جوية إلى المملكة غدا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:09 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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عادل نصار
كشف باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني لشئون الإعلام، موعد آخر رحلة جوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بعد قرار السعودية الأخير اغلاق مجالها الجوي مصر، على  خلفية فيروس كورونا المستجد.

 وقال عبد الكريم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن أخر طائرة تغادر القاهرة للمملكة العربية السعودية تنطلق في تمام الخامسة مساء غدا الأربعاء.

وأكد مساعد وزير الطيران المدني لشئون الإعلام، أن لن يتم وقف الطيران مع المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الطائرات للسعودية سيتم تشغيلها حسب الطلب.
 
فيما قررت وزارة الداخلية السعودية تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا للقادمين من 20 دولة اعتبارًا من الساعة 9 من مساء الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ.
وقالت الوزارة إنه «لأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة، تود وزارة الداخلية أن تعلن أنه تقرر تعليق السماح بدخول المملكةـ لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهمـ مؤقتًا للقادمين من: (جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب أفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان)، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ(14) يومًا السابقة لطلب الدخول إلى المملكة».

وتابع البيان: «يكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ(14) يومًا السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة».

كما نوهت الوزارة بأنه سيتم العمل بذلك اعتبارًا من الساعة 9 من مساء الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ الموافق 3 / 2 / 2021م.

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