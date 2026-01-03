"الصحفيين" تطرح 20 وحدة بمدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر

تعلن نقابة الصحفيين عن طرح 20 وحدة في مدينة الصحفيين، بمساحة 160 مترًا كاملة التشطيب (120 مترًا صافيًا غير شاملة الخدمات)، بقيمة 2 مليون جنيه للوحدة، على أن يتم دفع مقدم حجز 750 ألف جنيه، ويتم تقسيط باقي المبلغ على 8 أقساط نصف سنوية بواقع قسط كل ستة أشهر، طبقًا لنظام التقسيط المتبع بالمدينة.



و يبدأ حجز الوحدات بدايةً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 6 يناير، ويتم التخصيص بأسبقية السداد.



كما قرر مجلس النقابة منح مهلة أخيرة لمدة أسبوع لعشرة من الزملاء المسددين للقسط الأول، (مقدم الحجز) لاستكمال الأقساط المتبقية والفوائد، يتم بعدها طرح شقق المتعثرين بالطريقة السابقة نفسها.



وكان المجلس قد أرسل خطابات مسجلة بعلم الوصول للزملاء، وتم التواصل معهم تليفونيًا أكثر من مرة.



وتعلن النقابة أيضًا عن فتح الباب لسداد القسط الجديد من المدينة، المقرر له بداية مارس بدايةً من اليوم، على أن يتم تحرير عقود ابتدائية للحاجزين المسددين لجميع الأقساط بعد سداد قسط مارس، على أن تتم عمليات الفرز والتجنيب وتحديد مواقع الشقق لاحقًا بعد إصدار التراخيص الخاصة بالمدينة.



وطبقًا للعقد الموقّع مع الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز الخدمة المدنية، وشركة بيرلا العقارية، فمن المقرر تسليم شقق الصحفيين خلال 3 سنوات من صدور القرار الوزاري.



وكان مجلس النقابة قد قرر أن تكون رسوم التنازل من صحفي لصحفي مقابل 75 ألف جنيه، وذلك عن الوحدات المخصصة للحاجزين، بشرط استكمال دفع كامل الأقساط، مع حظر التنازل لغير الصحفيين.

ويحظر عقد تطوير وإنشاء المدينة بيع الوحدات المخصصة للنقابة لغير الصحفيين طوال مدة إنشاء المدينة، ولا يجوز للزميل الحصول على أكثر من وحدة.