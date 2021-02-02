إمكانياتنا تعادل الهند واليابان.. جمال شعبان: مصر تستطيع إنتاج لقاح ضد كورونا

أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أن مصر تستطيع انتاج لقاح ضد كورونا وأن امكانياتنا تعادل الهند واليابان، مشيرا إلى أن نمتلك القدرة على إنتاج لقاح كورونا في مصر.





وأكد شعبان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هيئة الشراء الموحد نجحت في التعاقد على ملايين الجرعات من اللقاحات، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي البحث العلمي أهمية كبرى.





و أشار الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إلى أن لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا من أقوى اللقاحات في العالم.





وتابع الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أن اللقاحات لا تمنع الاصابة بكورونا بنسبة 100%، و توفر حماية جزئية بنسبة عالية جدا.



