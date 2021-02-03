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جهاز 6 أكتوبر يعلن موعد الانتهاء من إصلاح ماسورة مياه أعلى المحور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:31 ص
صدى البلد
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البهي عمرو
قال المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز 6 أكتوبر، إن الزحام والتكدس المروري بطريق المحور كان بسبب كسر ماسورة مياه كبيرة أمام الشيخ زايد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه تم الآن شفت 80 %  من كمية المياه، والآن يتم شفت المتبقي.

ولفت إلى أن اصلاح الكسر يأخذ حوالى ساعات قليلة تصل لـ 5 ساعات، وستكون الأحوال كما كانت.

وأشار إلى أن المياه لن تنقطع بل سيكون هناك خفض فى نسبة المياه، وكشف أنه متواجد فى موقع الكسر لحين الانتهاء من الإصلاح.

تعطلت الحركة المرورية على طريق المحور أمام هايبر والشيخ زايد، بسبب كسر ماسورة مياه كبيرة.

ظهرت الكثافات فى الطريق أمام السيارات المتجهة من ميدان لبنان إلى مدينة 6 أكتوبر والعكس، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات.

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

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