البيت الأبيض: قلقون من امتلاك تركيا صواريخ إس-400 الروسية

تحدث مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك سوليفان، مع إبراهيم قالين، كبير مستشاري الرئيس التركي للسياسة الخارجية، لأول مرة منذ تولي الرئيس الأمريكي، جو بايدن السلطة.





وناقش الطرفان عبر الهاتف القضايا الملحة للبلدين، وكان من بينها سوريا، وليبيا، وشرق المتوسط، وقبرص، وإقليم كاراباخ، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.





وأكد قالين لمستشار الأمن القومي الأمريكي، على الحاجة لجهود مشتركة لإيجاد حل للخلافات العالقة بين البلدين بسبب شراء تركيا لمنظومة "إس-400" الصاروخية الروسية، والتي فرضت الولايات المتحدة بسببها عقوبات على أنقرة.





من جانبه، أعرب سوليفان عن قلقه حيال امتلاك تركيا لتلك المنظومة الصاروخية.



