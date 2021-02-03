عماد متعب يوجه نصيحة ورسالة مهمة للاعبي الأهلي وموسيماني قبل لقاء الدحيل القطري

علق عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق على لقاء الشياطين الحمر المرتقب مع الدحيل القطري، بأن الدحيل القطري فريق قوي دعم نفسه بصفقات قوية في الآونة الأخيرة.

وتابع "متعب" في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" ، قائلًا:" أعتقد أن المباراة ستكون صعبة ولن تكون سهلة نهائيًا على النادي الاهلي " ، موجهًا النصح للمدير الفني وفريق النادي الاهلي قائلا: " بنصحهم لازم ياخدوا بالهم ويعملوا حسابهم وأن يكون الهدف هو التفكير في مباراة الدحيل مش لو كسبت الدحيل هقابل مين ؟ وأنا رحت كأس العالم للاندية أربع مرات والمنافسة والاسلوب بيكون مختلف ويشبه كاس العالم" .

وواصل نجم النادي الاهلي السابق ، قائلًا : " لازم اللاعيبن يحطوا في إعتبارهم أني لما ألعب كأس عالم مثلًا ده استكمال لبطولة إفريقيا مش أني رايح أخد كأس العالم ، وللاسف إحنا غلطنا الغلطة دي سنة 2005 وللاسف كانت النتائج سيئة وخسرنا إتحاد جدة والمركز الخامس والسادس ، لكن في 2006 الوضع تغير وخففنا الضغوط وحققنا المركز الثالث " .

واختتم "متعب" حديثه، قائلًا : "فكروا في الماتش كماتش مش في الهدف الأبعد لو فكرتوا في البعيد مش هتعرفوا تحققوا القريب".