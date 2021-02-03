ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عماد متعب يوجه نصيحة ورسالة مهمة للاعبي الأهلي وموسيماني قبل لقاء الدحيل القطري

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:32 ص
لقاء النادي الأهلي
لقاء النادي الأهلي مع الدحيل القطري
Advertisements
ندى رأفت

علق عماد متعب  نجم النادي الأهلي  السابق  على لقاء الشياطين الحمر المرتقب مع الدحيل القطري، بأن الدحيل القطري فريق قوي دعم نفسه بصفقات قوية في الآونة الأخيرة.

وتابع "متعب"  في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" ، قائلًا:" أعتقد أن المباراة ستكون صعبة ولن تكون سهلة نهائيًا على النادي الاهلي " ، موجهًا  النصح  للمدير الفني  وفريق النادي الاهلي قائلا: " بنصحهم لازم ياخدوا بالهم ويعملوا حسابهم  وأن يكون الهدف هو التفكير في مباراة الدحيل مش لو كسبت الدحيل هقابل مين ؟ وأنا رحت كأس العالم للاندية أربع مرات  والمنافسة والاسلوب  بيكون مختلف ويشبه كاس العالم" .

وواصل نجم النادي الاهلي  السابق ، قائلًا : " لازم اللاعيبن يحطوا في إعتبارهم  أني لما ألعب كأس عالم مثلًا ده استكمال  لبطولة إفريقيا مش أني رايح أخد  كأس العالم ، وللاسف إحنا غلطنا الغلطة دي سنة 2005 وللاسف كانت النتائج سيئة وخسرنا إتحاد جدة والمركز الخامس والسادس ، لكن في 2006 الوضع تغير وخففنا الضغوط وحققنا المركز الثالث " .

 واختتم "متعب" حديثه، قائلًا : "فكروا في الماتش كماتش مش في الهدف الأبعد لو فكرتوا في البعيد مش هتعرفوا تحققوا القريب".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كأس العالم للأندية 2020.. كل ما تريد معرفته عن موقف الأهلي ومباراياته

بعد وقوعه أمام الأهلي في مونديال الأندية.. الدحيل يتعادل مع قطر في الدوري القطري

تعلموا من خطأ جيلنا.. متعب يوجه نصيحة للاعبي الأهلي قبل مونديال الأندية

مدرب الدحيل: مباراتنا أمام الأهلي صعبة لهذه الأسباب

عماد متعب يهنئ مدافع نادي الجونة بعيد ميلاده

تامر أمين: مباراة الأهلي والدحيل مصيرية.. وهذه رسالتي لـ موسيماني

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. تحذير أحمد موسى.. وأمطار رعدية تضرب البلاد.. وقرار الطيران بعد غلق السعودية مجالها الجوي.. ورد ناري من أسامة ربيع بشأن قناة السويس

نقابة المهندسين عن عقار فيصل المحترق: لا يصح تواجد مخزن للأحذية في مبنى سكني

البشبيشى: تعليق عضوية إثيوبيا في الاتحاد الأفريقي سيعرضها للعقوبات.. تفاصيل

جيب فوق الركبة.. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

تلقى أموالا مخالفة.. النيابة العامة تبدأ التحقيق في واقعة مستريح المنيا

الانتهاء من شفط المياه وعودة الحركة المرورية على المحور في الشيخ زايد.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مشروب الشوكولاتة وبسكويت القرفة الساخن

لمرضى الكوليسترول.. 5 فوائد لن تصدقها لتناول ملعقة من العسل الأسود

أسعار جديدة لنسخة مرسيدس GLA موديل 2021.. تعرف عليها.. صور