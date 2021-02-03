ضبط 25 شيشة ومخالفات بناء في حملات بالإسماعيلية

نظمت الأحياء والمراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية جولات ميدانية لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة والإشغالات، ومتابعة حالات البناء ووقف بعضها "غير المرخص" والمخالف لقرار مجلس الوزراء.





وكان بلاغ قد ورد لرئيس حي ثان يفيد بقيام أحد المواطنين بالبناء "بدون ترخيص" ووجود مواد بناء تغلق شارع الدقهلية وأحمد صقر.





كما ورد بلاغ بوجود صبة خرسانية بشارع المخبز الآلى بمحافظة الإسماعيلية، "بدون ترخيص".





وأوقفت إدارة حي ثان، البناء، كما تحفظت على مواد البناء، واتخذت كافة الإجراءات القانونية .





في نفس السياق، كثف حي ثالث حملات الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق وذلك لإزالة الإشغالات بمنطقة الكافتيرات والكرفانات بطريق صبرى مبدى وشارع البيارات.





وأسفرت الحملة عن ضبط 25 شيشة و200 كرسي و50 طاولة وإزالة كشك غير مرخص و 2 شاشة بروجيكتور و 20 كنبة.





كما حرر حي ثالث 6 محاضر إشغال و 3 بيئة، و تم إيقاف محاولة بناء "بدون ترخيص" بمنطقة الحرفي واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعه وإيقاف كافة الاعمال المخالفة .





ورصدت غرفة عمليات مجلس محلي أبو صرير حالة تعد علي املاك الدولة بقرية السبع أبار غربية، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية للمخالفين .





وشدد اللواء أشرف بشارة محافظ الإسماعيلية على استمرار الجولات الميدانية لرصد كافة صور التعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة و القانون.







