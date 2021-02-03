السديس يوجه بضرورة توعية المعتمرين بالتقيد بالإجراءات أثناء المناسك

اجتمع الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مع وكيل الرئيس العام لشئون المسجد الحرام الأستاذ أحمد بن محمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للمتاحف والمعارض وكسوة الكعبة المشرفة الأستاذ عبدالحميد المالكي.
واطلع "السديس"، خلال الاجتماع على سير العمل في الوكالتين وما تم إنجازه من تطوير الخدمات المقدمة، مُشيدًا بالإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في المصنع والمعرض والتي تستقبل الزائرين يوميًا.
كما وجّه إلى ضرورة متابعة الإجراءات وتطبيقها وتوعية المعتمرين والمصلين وزوار المعرض والمصنع بالتقيد بها أثناء أداء المناسك والشعائر والعبادات لسلامتهم وسلامة من هم حولهم.