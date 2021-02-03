السديس يوجه بضرورة توعية المعتمرين بالتقيد بالإجراءات أثناء المناسك

واطلع "السديس"، خلال الاجتماع على سير العمل في الوكالتين وما تم إنجازه من تطوير الخدمات المقدمة، مُشيدًا

بالإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في المصنع والمعرض والتي تستقبل الزائرين يوميًا.