ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ببنطال ممزق.. سارة خليفة بإطلالة تكشف عن جمالها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:46 ص
سارة خليفة
سارة خليفة
Advertisements
محمد بدران

شاركت الإعلامية سارة خليفة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت سارة خليفة الأنظار بإطلالة جذابة، داخل سيارة، مرتدية بدي كت مجسمًا باللون الأبيض، وبنطال جينز ممزق وشعر ذهبي فاتح بتسريحة مميزة، ووضعت مكياجاً جذابًا متناسقا مع إطلالتها، نالت إعجاب متابعيها.

وعلقت سارة خليفة "إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة اربطها بهدف ليس بالناس أو الأشياء"

وتحرص "سارة خليفة" فى إطلالتها الجذابة على أبرز رشاقتها وتناسق قوامها ومدي ذكائها في إظهار أنوثتها، مع شعرها الأشقر القصير منسدلا فوق كتفيها.

وتعتمد سارة خليفة، فى جلسات التصوير على جمال بشرتها مع بعض اللمسات الرقيقة من الماكياج عبارة عن الرموش السوداء التى تتبرز جمال عيونها مع أحمر الشفاه.

يذكر أن سارة خليفة عملت بالإعلام عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار" عام ، والذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.

وتقدم سارة خليفة حاليا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، الذي يتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة و الأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.

كان اول عمل لها على قناة art حيث قدمت برنامج " من القاهرة" واستمرت في تقديمه لمدة ثلاث سنوات وانتقلت بعدها الى قناة الشرقية وبرزت كاعلامية ماهرة وذكية وقدمت العديد من البرامج عبرها لمدة خمس سنوات مثل برنامج شباب ستار 2012، وفي عام 2015 قدمت البرنامج الأمني " مهمات صعبة " الذي يناقش مغامرات الاشخاص في اصعب المهمات وماهي المعوقات التي واجهتهم وكيف نجح في قصته وحققها.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ الأحمر الناري.. سارة خليفة تتألق في أحدث جلسة تصوير

سارة خليفة تستعرض أناقتها بـ إطلالة كلاسيكية حمراء.. شاهد

سارة خليفة تبرز ملامح وجهها في صورة عبر انستجرام

بـ فرو وبنطلون ممزق.. اللبنانية قمر بإطلالة كاجوال شتوية.. صور

بإطلالة جذابة .. لقاء الخميسي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

بالأحمر الناري.. سارة سلامة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

الانتهاء من شفط المياه وعودة الحركة المرورية على المحور في الشيخ زايد.. شاهد

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس بداية من الأربعاء

ببنطال ممزق.. سارة خليفة بإطلالة تكشف عن جمالها

النيابة العامة تأمر بحبس المتهم مالك العقار المحترق بكرداسة

أخبار التوك شو.. تحذير أحمد موسى.. وأمطار رعدية تضرب البلاد.. وقرار الطيران بعد غلق السعودية مجالها الجوي.. ورد ناري من أسامة ربيع بشأن قناة السويس

رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران يكشف حقيقة توقف الرحلات الجوية مع السعودية ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأطباء عجزوا عن تشخيصه.. مرض نادر يصيب صاحبته بـ «حالة سكر» ويعرضها للموت مع كل نوبة | صور

إصدار خاص جديد من نيسان لمرور 10 أعوام لإطلاق ليف.. شاهد

طريقة عمل مشروب الشوكولاتة وبسكويت القرفة الساخن