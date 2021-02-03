ببنطال ممزق.. سارة خليفة بإطلالة تكشف عن جمالها

شاركت الإعلامية سارة خليفة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت سارة خليفة الأنظار بإطلالة جذابة، داخل سيارة، مرتدية بدي كت مجسمًا باللون الأبيض، وبنطال جينز ممزق وشعر ذهبي فاتح بتسريحة مميزة، ووضعت مكياجاً جذابًا متناسقا مع إطلالتها، نالت إعجاب متابعيها.



وعلقت سارة خليفة "إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة اربطها بهدف ليس بالناس أو الأشياء"



وتحرص "سارة خليفة" فى إطلالتها الجذابة على أبرز رشاقتها وتناسق قوامها ومدي ذكائها في إظهار أنوثتها، مع شعرها الأشقر القصير منسدلا فوق كتفيها.

وتعتمد سارة خليفة، فى جلسات التصوير على جمال بشرتها مع بعض اللمسات الرقيقة من الماكياج عبارة عن الرموش السوداء التى تتبرز جمال عيونها مع أحمر الشفاه.

يذكر أن سارة خليفة عملت بالإعلام عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار" عام ، والذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.

وتقدم سارة خليفة حاليا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، الذي يتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة و الأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.

كان اول عمل لها على قناة art حيث قدمت برنامج " من القاهرة" واستمرت في تقديمه لمدة ثلاث سنوات وانتقلت بعدها الى قناة الشرقية وبرزت كاعلامية ماهرة وذكية وقدمت العديد من البرامج عبرها لمدة خمس سنوات مثل برنامج شباب ستار 2012، وفي عام 2015 قدمت البرنامج الأمني " مهمات صعبة " الذي يناقش مغامرات الاشخاص في اصعب المهمات وماهي المعوقات التي واجهتهم وكيف نجح في قصته وحققها.