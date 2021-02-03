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محافظات

لتحسين كفاءة الطرق.. إنشاء كوبرى للمشاة أعلى الطريق الزراعي في أبو حمص بالبحيرة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:34 ص
إنشاء كوبرى للمشأة
إنشاء كوبرى للمشأة أعلى الطريق الزراعى بدسونس أبو حمص
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أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة انه تمت الموافقة علي أعمال مشروع إنشاء كوبري مشاه من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل بالبحيرة.

وأوضح المحافظ، أن الموافقة جاءت بعد الدراسات المرورية التي أعدت من قبل استشاري الهيئة العامة للطرق والكبارى، وما آلت إليه التوصيات بأن مستوى الخدمة بالطريق الزراعي بمنطقة دسونس الحلفاية بالطريق الزراعي بالكيلو 38 الإسكندرية هو (LOS A) مستوى خدمة جيد، وبمتوسط أزمنة تأخير قليلة جدا ، ويوجد انسياب حر فى حركة السيارات.

وأشار المحافظ الى أن إنشاء الكوبرى يحل مشكلة سلامة عبور المشاه والدواب وينهى التأثير السلبى لحركتهم، وأوضح أن الهيئة العامة للطرق والكبارى بالبحيرة ستبدأ أعمال إنشاء الكوبرى خلال الأيام المقبلة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة ووزارة النقل لتحسين كفاءة شبكة الطرق وإنشاء الكباري وربط الطرق ورفع كفاءة الطرق القائمة لتيسير الحركه المرورية ومنع التكدس وتقليل زمن الرحلة والحد من الحوادث برفع درجة الامان وخاصة الطريق الزراعي حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

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