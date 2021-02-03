لجنة تفتيش من الصحة بالغربية لمتابعة سير العمل بمستشفيات العزل

المنشآت الصحية بمركز السنطه ، للوقوف على المخزون الحالي من الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة ، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة فضلًا عن التأكد من تواجد الاطقم الطبية وتوافر جميع المستلزمات والمهمات الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية ومكافحة

اقرأ أيضا:

وأوضح وكيل الوزارة أنه تقرر رصد مدى توافرها، بتشكيل لجان للمتابعة، والتفتيش على جميع المستشفيات، والمنشآت الصحية بالمحافظة، بشكل يومي وعلى مدار 24 ساعة، بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها. والمرور علي المرضي والاطمئنان على

والاستماع إلى شكواهم