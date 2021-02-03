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محافظات

لجنة تفتيش من الصحة بالغربية لمتابعة سير العمل بمستشفيات العزل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:48 ص
لجنة تفتيش من صحة
لجنة تفتيش من صحة الغربية
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احمد علي
قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية  إنه وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وهيئة الرقابة الإدارية  بضرورة متابعة كافة المنشآت الصحية بصفة دورية ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوي؛ تشكلت لجنة مكبرة بقيادته يرافقه الدكتوره هيام ابو حمر مدير إدارة الطب العلاجي وأعضاء التفتيش المالي والإداري ومكافحة العدوي للمتابعة والتفتيش على المنشآت الصحية بمركز السنطه ، للوقوف على المخزون الحالي من الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة ، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة فضلًا عن التأكد من تواجد الاطقم الطبية وتوافر جميع المستلزمات والمهمات الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى ومتابعة تطبيق نظام التشغيل التجريبي لتانك الاكسجين الجديد.

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وأوضح وكيل الوزارة أنه تقرر رصد مدى توافرها، بتشكيل لجان للمتابعة، والتفتيش على جميع المستشفيات، والمنشآت الصحية بالمحافظة، بشكل يومي وعلى مدار 24 ساعة، بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها. والمرور علي المرضي والاطمئنان على صحتهم والاستماع إلى شكواهم
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