حملة مكبرة للتفتيش على صيدليات مركز السنطة بالغربية

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتكثيف الحملات علي صيدليات مركز السنطة؛ وذلك تنفيذا تعليمات هيئة الرقابة الادارية بالغربية وهيئة الدواء المصرية بضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية .





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واسفرت الحملة بعد التفتيش على ٥٧ مؤسسة صيدلية ؛ عن تغيب ٢٢ مدير صيدلية وتنفيذ الغلق الادارى الفوري لصيدلية بمركز السنطةه.





كما تم ضبط ادوية مهربة فى ٧ صيدليات والعثور على ادوية تأمين صحى وادوية جدول اول فقرة (د) وكذا العثور على ادويه جدول تانى بدون فواتير ف وادوية مجهولة المصدر بدون فواتير ومخالفه لمنشور رقم ٩٧ لسنه ٢٠١٢، وادوية تسبب الاجهاض من صنف ميزوتاك ممنوع وجودها بالصيدليات العامة وادوية منشورات وغش تجارى "مخالفه للتسعير الجبرى" ومنتهية الصلاحية معروضة للبيع، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المختلفة والعرض على النيابة.



