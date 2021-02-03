الصحة العالمية تكشف مفاجأة لأول مرة عن فيروس نيباه.. فيديو

قالت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس نيباه يصيب الخفاش، وبعد ذلك ينتقل للخنازير، وفى بعض الأحوال ينتقل إلى الإنسان.
وأضافت مها طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن هذا الفيروس له اعراض قوية ويتسبب فى الوفاة.
ولفتت إلى أن هذا الفيروس منتشر فى دول آسيا، موضحة أنه ينتقل للمواطنين الذين يتعاملون مع الخنازير، وتكون فى منطقة بها خفافيش.
وأشارت إلى أن هناك تخوفا كبيرا من هذا الفيروس ولكن لا يوجد أي تفشي وبائي له، موضحة أن منظمة الصحة العالمية ليس لديها مؤشرات بأن هناك شيئا مقلقا، وأن الموضوع أخذ أكثر من حجمه.