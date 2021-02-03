الصحة العالمية تكشف مفاجأة لأول مرة عن فيروس نيباه.. فيديو

قالت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس نيباه يصيب الخفاش ، وبعد ذلك ينتقل للخنازير ، وفى بعض الأحوال ينتقل إلى الإنسان.





وأضافت مها طلعت ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن هذا الفيروس له اعراض قوية ويتسبب فى الوفاة.





ولفتت إلى أن هذا الفيروس منتشر فى دول آسيا، موضحة أنه ينتقل للمواطنين الذين يتعاملون مع الخنازير ، وتكون فى منطقة بها خفافيش.



