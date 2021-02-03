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فن

بـ جاكت جلد.. إطلالة أنيقة لـ إيناس النجار في أحدث ظهور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:58 ص
إيناس النجار
إيناس النجار
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محمد بدران

شاركت الفنانة التونسية ايناس النجار، متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت ايناس النجار في الصور بإطلالة أنيقة، مُرتدية جاكت جلد باللون الأسود كشف عن جمالها، واعتمدت على المكياج الجذاب، ووضعت أحمر للشفاه كشف جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة شعر مميزة لشعرها بطريقة مميزة.

يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة "إيناس النجار" السينمائية فيلم "دفع رباعي" للنجم أحمد بدير، محسن منصور، ندا بهجت، سمسم شهاب، أحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.

بـ جاكت جلد.. إطلالة أنيقة لـ إيناس النجار في أحدث ظهور
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