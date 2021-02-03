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توك شو

أحمد زاهر يكشف دور زوجته في رحلة مرضه.. وكيف وقع الطلاق وإصابتها بالانهيار العصبي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:44 ص
الفنان أحمد زاهر
الفنان أحمد زاهر وزوجته
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ندى رأفت

قال الفنان أحمد زاهر، إن زوجته تمثل عنصرًا مهمًا في حياته منذ بداية اقترانه بها وحتى اليوم ، خاصة في رحلة علاجه  من مرض " إفرازات الغدة الدرقية " وفقدان الوزن  قائلا: "  ليها دور مهم في كل مراحل حياتي وبالاخص  فترة  فقداني الوزن  كانت بتشجعني وبتحمسني  حتى لما كانت تجيب أكل من برة هي والبنات كانوا ياكلوه بعيد عني عشان ماشوفهوش " .


وتابع  " أحمد زاهر "  في لقاءه عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا:  " كانت واقفة معايا وفي ضهري ، بالمواعيد كانت بتديني الدوا وتحضرلي الوجبات  " .


وكشف الفنان ، أنه مر بأزمة نفسية دفعته إلى الإقدام على خطوة الانفصال عن زوجته في أثناء حالته النفسية  السيئة وقت المرض ، قائلا: " كنت خايف عليها وبالفعل حصل طلاق قلتلها مش عايز أظلمك معايا  يابنت الناس وتحضري جنازتي  .. لاني كنت خايف جدًا عليها وبالفعل حصل الطلاق وأصيبت  بإنهيار  عصبي  ورفضت مغادرة المنزل " .


وأكمل " زاهر" : "عندما أصيبت بالانهيار العصبي  بكيت واعتذرت ليها وقلتلها حقك عليا مش قصدي " .

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