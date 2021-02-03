أحمد زاهر يكشف دور زوجته في رحلة مرضه.. وكيف وقع الطلاق وإصابتها بالانهيار العصبي

قال الفنان أحمد زاهر، إن زوجته تمثل عنصرًا مهمًا في حياته منذ بداية اقترانه بها وحتى اليوم ، خاصة في رحلة علاجه من مرض " إفرازات الغدة الدرقية " وفقدان الوزن قائلا: " ليها دور مهم في كل مراحل حياتي وبالاخص فترة فقداني الوزن كانت بتشجعني وبتحمسني حتى لما كانت تجيب أكل من برة هي والبنات كانوا ياكلوه بعيد عني عشان ماشوفهوش " .





وتابع " أحمد زاهر " في لقاءه عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: " كانت واقفة معايا وفي ضهري ، بالمواعيد كانت بتديني الدوا وتحضرلي الوجبات " .





وكشف الفنان ، أنه مر بأزمة نفسية دفعته إلى الإقدام على خطوة الانفصال عن زوجته في أثناء حالته النفسية السيئة وقت المرض ، قائلا: " كنت خايف عليها وبالفعل حصل طلاق قلتلها مش عايز أظلمك معايا يابنت الناس وتحضري جنازتي .. لاني كنت خايف جدًا عليها وبالفعل حصل الطلاق وأصيبت بإنهيار عصبي ورفضت مغادرة المنزل " .





وأكمل " زاهر" : "عندما أصيبت بالانهيار العصبي بكيت واعتذرت ليها وقلتلها حقك عليا مش قصدي " .