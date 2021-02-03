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أخبار العالم

توماس كوك: مصر ضمن أبرز الوجهات السياحية للبريطانيين في 2021

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:30 ص
توماس كوك: مصر ضمن
توماس كوك: مصر ضمن أبرز الوجهات السياحية للبريطانيين في 2021
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قسم الخارجي
أعلنت شركة "توماس كوك" البريطانية للسياحة، عن ارتفاع كبير في حجز رحلات العطلات خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يسعى البريطانيون لقضاء إجازة مشمسة في فصل الخريف.

وأشارت "توماس كوك" إلى أن مصر من أهم الوجهات التي تشهد إقبالا في الحجز من قبل البريطانيين، فضلاً عن اليونان وتركيا، بحسب صحيفة "ذا صن".

وتوقعت الشركة- التي أعيد إطلاقها كوكيل للسفر عبر الإنترنت، بعد إفلاس الشركة الأم خلال العام الماضي- صيفا مليئا بالحجوزات نتيجة التعزيزات الجديدة.

وقالت إن أكثر من 40% من الرحلات المحجوزة خلال الأسبوع الماضي هي لشهر أكتوبر وما يليه.

وشجعت الشركة البريطانيين على قضاء عطلاتهم بداية من أكتوبر، في ظل إجراءات الإغلاق الحالية بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت "توماس كوك" عن  عروض بأسعار مختلفة في اليونان ومصر وتركيا ونيويورك ولاس فيجاس.

فيما أشار مسؤولو الشركة إلى أن البريطانيين حريصون على الهروب خريف هذا العام مهما كانت الظروف، مؤكدين ارتفاع الحجوزات في أكتوبر لتتجاوز  شهري يوليو وأغسطس. 
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