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رياضة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل فى كأس العالم للأندية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:12 ص
الأهلي
الأهلي
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محمد رشاد
أكدت شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية،  على إذاعة مباراة الأهلي والدحيل القطري، في منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021، عبر قناة بي إن سبورت إتش دي beIN Sports HD المفتوحة، والتي يتم بثها بشكل مجاني على أربعة أقمار صناعية، ومنها القمر الصناعي المصري نايل سات،  بدون أي تشفير.


ويقدم صدى البلد لقرائه ومتابعيه تردد قناة بي إن سبورت HD المفتوحة، من أجل استقبالها على أجهزة البث المنزلي، وبالتالي مشاهدة مباراة الأهلي والدحيل التى ستنطلق فى تمام السابعة والنصف بتوقيت مصر غدا الخميس.


تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة لناقلة لمباراة الأهلي والدحيل 

ويمكن ضبط تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات وفقا للآتي: التردد: 11054، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 2/3.


ويمكن استقبال القناة عبر ثلاثة أقمار صناعية أخرى، وهي قمر عرب سات على تردد 11566، والقمر أتلانتيك بيرد 2 «Atlantic Bird 2» عبر التردد 11054، وأسترا آيه 3 «Astra 3A» على التردد 11565.
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