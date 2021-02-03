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أخبار العالم

أمطار رعدية على تبوك والمدينة.. تحذير شديد من الأرصاد السعودية عن حالة الطقس اليوم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:23 ص
أمطار على السعودية
أمطار على السعودية
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شيماء مصطفى
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن حالة الطقس لهذا اليوم.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، من المتوقع أن تسقط أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة الليل على منطقة تبوك بداية من أجزائها الساحلية، وسماءً غائمة جزئيًا مع نشاطٍ في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا بشأن سقوط أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة، حيث تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: العلا والعيص وخيبر، تستمر حتى الساعة الواحدة ظهرًا.
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