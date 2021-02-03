ما حكم قول اتقِ شر من أحسنت إليه ؟ علي جمعة يوضح

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن مقولة «اتقي شر من أحسنت إليه»، تعني الاستمرار في الإحسان.





وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حُكم قول اتقي شر من أحسنت إليه؟»، أنها تعني المداومة على الإحسان إلى الشخص الذي نُحسن إليه دون انقطاع، تفاديًا لشره، منوهًا بأنه إذا كان الإنسان يُحسن إلى شخص ما، فعليه ألا يقطع هذا الإحسان، خاصة وإن أصابه سوء، كأن يتم التخلي عنه في العمل، فينبغي الاستمرار في الإحسان إلى هذا الشخص المحتاج لاتقاء شره.

ومن جانبها ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم قول اتق شر من أحسنت إليه؟

وأجابت أمانة الفتوى، أن هذا من الأمثال الشعبية التي جرت عادة الناس على أن يقولوها، فهي تقال على سبيل المجاز والكناية، ويقصد بها معان صحيحة غالبا، إذا فهم المقصود منها، واستعملت فيما ضربت من أجله كمثل سائر وحكمة شعبية.

وأضافت، ورد في كتاب الله - تعالى - ما يؤيد هذا المثل الشعبي، فينقل لنا الإمام القرطبي المالكي - رحمه الله تعالى - عن الإمام القشيري فيقول: [وَهَذَا الْمَثَلُ مَشْهُورٌ (اتَّقِ شَرَّ مَنْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ). قَالَ الْقُشَيْرِيُّ أَبُو نَصْرٍ: قِيلَ لِلْبَجَلِيِّ أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى اتَّقِ شَرَّ مَنْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ،" وَما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ].