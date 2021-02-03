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توك شو

لازم نشوفلها حل.. وزارة الصناعة في مرمى نيران البرلمان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:35 ص
المهندس معتز محمود،
المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
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فرح علاء الخولي
قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حجم التجارة في مصر لا يتناسب مع  دولة بحجم مصر، لذلك تم وضع استراتيجية لزيادة النسب في التجارة والصناعة المصرية، ومنها زيادة تصدير الصناعي في مصر خلال الأربع سنوات القادمة بنسب أزيد من المعدلات الحالية، إلي جانب مساندة المصانع المتعثرة والمشاكل التي تواجه الصناعة المصرية، وأيضًا جلب الاستثمار الأجنبي الضخم، وذلك بناءً على عمل صناعات قائمة على المواد الخام الموجودة في مصر. 

وأضاف المهندس معتز محمود، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأولوية أصبحت لاستغلال المواد الخام الموجودة في مصر وصناعتها، حتى لا يتحكم بنا من يورد لنا المواد الخام المختلفة من الخارج، لأن كل الصناعات قائمة على مواد خام في الأساس، لافتًا إلى أن المجلس أيضًا يعمل ضمن استراتيجيته منظومة لإدخال السوق الصناعي الموازي وهي الورش الصغيرة التي لا تدفع أي ضرائب أو تأمينات ومنها غير الجيد، معقبا: "لازم نشوفلها حل المشكلة ديه، لأن لازم نظمها للسوق، وغير الصالح فيها يتم إغلاقه". 

وأوضح أن آليات تنفيذ تلك الاستراتيجية بدأت بالفعل مع التواصل مع الوزراء المختصين، للحصول على كل التقارير والأرقام والإحصائيات لمعاملات مصر الاقتصادية داخليا وخارجيا ونسب الزيادة في آخر 4 سنوات، خاصة بعد انخفاض العملة، وهذا من المفترض أن يزيد من التصدير الصناعي المصري.

وأشار إلى أن المجلس يطالب الدولة بخطتها الاقتصادية الواضحة لتسويقها الي المستثمرين الأجانب كنوع من الجذب، منوهًا بأنه تم تشكيل لجنة لبحث وعمل القوانين الخاصة بالصناعة، وعقّب: "أنا شايف إن أي مسؤول حكومي طول ما هو مكبل بالقوانين والروتين مش هيعرف يتقدم او يعمل انجاز في الفترة القصيرة ومش هقدر أحاسبه".
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