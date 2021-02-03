ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

برلماني عن الصناعة: بلاش قرارات متهورة تدمرنا.. وعندنا أزمة قوانين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:50 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يجب تنقيح القوانين الخاصة بالصناعة والتجارة في مصر، ونقوم بعمل قوانين تتناسب مع العصر الحالي، الي جانب تقليل العدد المهول من القوانين الموضوعة "ويكونوا 20 - 30 قانون بحد أقصى".

وعقب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "انا لما يكون عندي حصر مبدئي بحوالي 600 قانون خاص بالصناعة، ده كتير اوي"، وتلك القوانين ستضع وفق دراسة قوانين الدول الاخرى التي تقدمت عنا في الصناعة ولكن بما يتناسب معنا ومع سياستنا.

وتابع المهندس معتز محمود، أننا نعاني من تداخل كبير جدا بين الهيئات الحكومية في مصر، ولذلك يجب ان تكون حزمة التشريعات الجديدة تخدم ذلك الاتجاه ولكن بدمج الهيئات التي تقوم بنفس الدور، لافتا الي ان بداية المشكلة الصناعية في مصر تكمن في التشريعات والقوانين التي لا بد ان تنقح مرة اخرى، مؤكدا على: "لازم نشوف الدول اللي سبقتنا عملت ايه ونشتغل عليه".

وأوضح أن الصناعات المتعثرة تكلف الدولة ترهق ميزانيتها لذلك يجب إعادة النظر فيها مرة أخرى  "بالورقة والقلم"، ورصد كل مشكلاتها والحلول المطروحة، مشيرا الي ان كل ما يطلبه مجلس النواب الحالي هو ان تعمل الدولة طبقا للموارد المتاحة في مجال الصناعة ولكن بالاستغلال الأمثل لها الذي يحقق إنتاجية وربحية اكبر، وانه لا يجب ان نأخذ أي قرارات متهورة او متسرعة تؤدي الي تدمير الصناعة المصرية.

وركز على الصناعات التي تعتمد على المنتجات والموارد المحلية، وأن الأولوية أصبحت لاستغلال المواد الخام الموجودة في مصر وصناعتها، حتى لا يتحكم بنا من يورد لنا المواد الخام المختلفة من الخارج، لان كل الصناعات قائمة على مواد خام في الأساس، لافتا الي ان المجلس أيضا يعمل ضمن استراتيجيته منظومة لإدخال السوق الصناعي الموازي وهي الورش الصغيرة التي لا تدفع اي ضرائب او تأمينات ومنها غير الجيد، معقبا: "لازم نشوفلها حل المشكلة ديه، لان لازم نضمها للسوق، وغير الصالح فيها يتم اغلاقه".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جولة مصارعة أخيرة بين ترامب والكونجرس.. فيتو رئاسي لتعطيل مشروع قانون الإنفاق العسكري.. النواب أقروه بأغلبية كبيرة.. وبيلوسي تتعهد بتمريره رغم أنف الرئيس المهزوم

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2021 وطموحات محدودي الدخل

رئيس صناعة البرلمان لـ «صدى البلد»: سنحاسب وزير قطاع الأعمال لو ثبت تقصيره فى تصفية «الحديد والصلب».. لن أعيد تقديم قانون الإيجار القديم لو هيزعل الناس.. وأطالب بتوحيد أسعار التصالح في مخالفات البناء

لازم نشوفلها حل.. وزارة الصناعة في مرمى نيران البرلمان

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو | رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من أحمد موسى بسبب سد النهضة.. أهم ما جاء في لقاء السيسي مع رئيس الكونغو

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

قرار عاجل بسحب حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز من الخليج

ضياء السيد يكشف عن عيب باتشيكو.. ويصف أسامة جلال بحجازى الجديد.. فيديو

ما سر صياح الديك وهل يرى الملائكة؟

ما حكم قول اتقِ شر من أحسنت إليه ؟ علي جمعة يوضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

أسعار هوندا CRV الجديدة في مصر

اكتشاف مادة سحرية من نبات طبيعي تقضي على فيروس كورونا فورًا | صور