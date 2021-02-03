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توك شو

في نصف ملي .. شاهد شاب مصري يبدع في النحت على القلم الرصاص

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:24 ص
النحت على سن القلم
النحت على سن القلم الرصاص
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فرح علاء الخولي
قال إبراهيم بلال، الفنان التشكيلي، إن بدايته مع النحت على سن القلم الرصاص كانت منذ 3 سنوات تقريبا وكان عن طريق الصدفة من خلال موقع "فيسبوك" عندما شاهد صورة على شكل منحوت على سن قلم رصاص، فأعجب بالفكرة وكان الأمر بالنسبة له اقرب للمستحيل، ولكنه حب التجربة، وبدء بأدوات بدائية دون معرفة واطلاع عن هذا الفن "بدأت بمشرط طبي وقلم رصاص وكل ما حاول كان يتكسر".

وتابع الفنان التشكيلي ابراهيم بلال، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن  ثقته جاءت بعد ان استطاع ان يرسم مجسم قلب دون ان يكسر القلم ، لافتا الي انه يتعامل مع تلك المنحوتات في مساحة طول متوسطها 4 ميلليمتر في عرض 2 ميلليمتر "المساحة شبة مستحيلة في النحت ده"، منوها انه حب نحت الأماكن الأثرية والشخصيات الفرعونية المصرية هو الذي جعل صداه واسع وان منحوتاته حصلت على مردود فعل ايجابي كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واوضح ان عمل الكثير من النماذج، واصبح يستطيع ان ينحت قطعة كاملة على مساحة نصف ملليمتر فقط، مشيرا الي انه قام بنحت برج القاهرة على سن قلم سنون، وبعد عمل كل تلك المنحوتات المتعلقة بالأماكن الاثرية والتاريخية لمصر جاءته فكرة الترويج للسياحة المصرية.

واضاف انه بتلك الفكرة تم اعادة احياء التراث بشكل عصري ومختلف، واردف ان تلك المنحوتات الصغيرة تستغرق منه الكثير من الوقت هناك نماذج منها لم تتجاوز عملها ساعتين، ولكن نموذج اخر لواحد من التماثيل الفرعونية استغرق شهر ونصف، املا ان يكون هناك معرض مصري عالمي للفنون و المنحوتات الصغيرة.

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