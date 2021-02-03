وحشية وقذرة.. هيفاء وهبي ترد على تعليقات نسائية أساءت لها على السوشيال ميديا

أثارت الفنانة هيفاء وهبي الجدل بردها علي متابعة أساءت لها علي صورها، فقررت هيفاء الرد عبر خاصية الاستوري علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وعلقت هيفاء وهبي قائلة: "التعليقات المبرمجة والوحشية تحت صورنا وفيديوهاتنا وخصوصًا اللي بالعربي إذا دلت على شيء فهو أنو أصحابها ناس... ثقتهم بنفسهم صفر".









وأضافت: "لازم كل دولة تمنع أي... أنو يفتح صفحة لمجرد شتم الناس بوحشية قذرة ولازم يتنفذ بحقهم أحكام قانونية لأن ما يحصل جرائم إنسانية يجب أن يعاقب عليها القانون".









وأنهت هيفاء حديثها قائلة: "وللأسف أغلبها تعليقات من بنات.. خليني أنصحك يا حاقدة الرجل عمره ما حيهتم بوحدة لما يعرف أنها طول اليوم بتشتم غيرها بسبب الغيرة لأنه بكل بساطة نصف جمال البنت هو ثقتها بنفسها والنص التاني احترامها لذاتها وللغير والأنثى الحقيقية هي من تدعم المرأة وليس العكس".









و جاءت التعليقات من متابعيها ومحبيها لدعمها وتأييدها فيما قالته هيفاء عبر "إنستجرام".









يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي كشفت حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذى ادعى أنها تسيء فيه إلى المخرج طارق العريان، لتدعم صديقتها الفنانة أصالة.









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