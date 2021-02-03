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فن

في ذكرى كوكب الشرق.. سميرة عبد العزيز تكشف لصدى البلد سر اختيار صابرين لتقديم مسلسل أم كلثوم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:03 ص
https://www.youtube.com/watch?v=CMIJYBM4CBY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CMIJYBM4CBY&feature=youtu.be
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محمد نبيل .. مريم عزت
كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن سر اختيار الفنانة صابرين لدور أم كلثوم رغم صغرها فى السن . 
وقالت سميرة عبد العزيز خلال لقاء لصدى البلد ، عند صدور خبر عمل فنى عن حياة " أم كلثوم " جميع نجمات مصر كانت تسعى من أجل الحصول على هذه الشخصية . 

و أضافت ، أن اختيار صابرين جاء عن طريق الصدفة عندما شاهدتها المخرجة إنعام محمد على فى دور فلاحة ثم أصبحت من سيدات المجتمع قالت صبرين هى من تصلح لهذا الدور  ، بالإضافة الى الشبه الكبير بينهم . 


وكانت قد حلت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري في ندوة خاصة، تحدثت خلالها عن كواليس اختيارها بالتعيين في عضوية مجلس الشيوخ، والدور الذي تنشد لعبه بالمجلس النيابي الموقر.

كما تطرقت خلال حديثها إلى العديد من القضايا المهمة على الصعيد الفني، ومدى تأثير وأهمية الفن في المجتمع، وتصورها لما قد تشهده الفترة المقبلة من تغيرات.

وأكدت الفنانة القديرة على أهمية المسرح المصري، ودعمه مستقبلا، ليعود إلى سابق عهده، بالإضافة إلى حديثها عن بعض كواليس أعمالها الفنية التي تكشف عنها لأول مرة.

وعبرت عن فخرها بالمشاركة في العرض المسرحي "الوصية" على خشبة المسرح القومي، الذي يعتبر ملحمة وطنية في حد ذاته،  عن استشهاد الجندي محمد المعتز رشاد، أحد مقاتلى القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد بمدينة رفح عام 2015 وكانت قصته ملهمة ومؤثرة لذلك تحولت لملحمة بطولية يتعلم منها الأجيال دروسا في الوطنية وحب الوطن والانتماء والتضحية من أجله.

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