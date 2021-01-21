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فن

سميرة عبد العزيز: اعتقدت أن تعييني في مجلس الشيوخ تشابه أسماء

الخميس 21/يناير/2021 - 07:14 م
سميرة عبد العزيز
سميرة عبد العزيز
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محمد نبيـل - عدسة/ نور المصري
وجهت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز شكرها إلى القيادة السياسية بعد اختيارها بالتعيين في مجلس الشيوخ المصري، مشيرة إلى أنه تكليف وتشريف تثمنه وتحاول أن تكون على قدره.

وقالت خلال ندوة بموقع صدى البلد: في البداية اعتقدت أن الامر مجرد تشابه أسماء، وأنه ثمة خطأ في تبليغي بالتعيين، ولكني وجدت بالفعل أنى الشخص المقصود.

وأضافت: سافرت مباشرة من الإسكندرية حيت أتواجد إلى القاهرة لحضور إجتماع تم تخصيصه في اليوم التالي لجميع المعينين من السيدات، والحقيقة أني فخورة بهذا الشرف إلى أبعد مدى.

وتابعت: كنت أخشى أن يتم منعي من ممارسة عملي بالتمثيل، بداعي وجودي في المجلس الموقر، حيث كنت وقتها أقدم العرض المسرحي "الوصية"، ولكني تفهمت بعدها أن الأمر ينطبق فقط على موظفي الحكومة.

وعبرت عن فخرها بالمشاركة في العرض المسرحي "الوصية" على خشبة المسرح القومي، الذي يعتبر ملحمة وطنية في حد ذاته،  عن استشهاد الجندي محمد المعتز رشاد، أحد مقاتلى القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد بمدينة رفح عام 2015 وكانت قصته ملهمة ومؤثرة لذلك تحولت لملحمة بطولية يتعلم منها الأجيال دروسا في الوطنية وحب الوطن والانتماء والتضحية من أجله.

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