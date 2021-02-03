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أخبار البلد

قبل تعليق الطيران.. الخطوط السعودية تعدل رحلاتها إلى القاهرة وتدفع بطائرة إضافية لنقل الركاب

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:21 ص
الخطوط السعودية
الخطوط السعودية
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نورهان خفاجي
عدلت الخطوط السعودية رحلاتها الجوية، التي تسيرها إلى مطار القاهرة الدولي، وتقلع من مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك قبل ساعات من تنفيذ قرار تعليق الرحلات الجوية التي اتخذته المملكة السعودية حيال القادمين إلى أراضيها تجاه 20 دولة من بينهم مصر، ضمن تدابيرها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الخطوط السعودية عدلت جدول تشغيل رحلاتها اليوم التي تقلع من مبني الركاب رقم 2 بالمطار، المقرر 5 رحلات جوية منتظمة من القاهرة إلى المملكة السعودية، لتقلع جميعها من القاهرة بالركاب قبل الساعة السادسة من مساء اليوم، قبل بدء تنفيذ القرار السعودي في التاسعة مساءًا.

وأوضحت المصادر، أن الخطوط السعودية لجأت إلى تشغيل رحلة إضافية أيضًا بجانب ال 5 رحلات المنتظمة، وذلك بسبب زيادة الحجوزات والطلب علي السفر خلال الساعات القليلة الماضية التي تبعت إصدار القرار السعودي بتعليق دخول القادمين من مصر، اعتبارًا من مساء اليوم الأربعاء، دون تحديد موعد لاستئنافها مرة أخرى.

وكانت السلطات السعودية، أصدرت تعليمات بتعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين و الممارسين الصحيين و عائلاتهم مؤقتًا من 20 دولة حول العالم ومن بينها جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء 3 فبراير في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا .  

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