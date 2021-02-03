حكم كشف المرأة عن طبيب أمراض النساء؟.. الإفتاء تجيب

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: حكم كشف المرأة عن طبيب أمراض النساء؟.

ورد ممدوح، قائلًا: إن هذا أمر جائز، صحيح أنه ورد في كتب الفقه ترتيب معين أن المرأة تذهب أولا إلى المرأة المسلمة إلى آخره.

وأشار إلى أن هذا الترتيب إذا استوت المهارة لكن لو الطبيب الذكر فائق يكون الأفضل أن أذهب للطبيب الذكر وغالبا ما يتم الكشف يتم في وجود الممرضة أو الزوج كما أنه يكون بالأجهزة أما إذا كانت هناك سيدة مهارة في عملها فالأفضل أن نذهب لها.

حكم كشف الطبيب على المريضة أو كشف الطبيبة على المريض ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأجاب وسام، قائلًا: إذا ذهبت المريضة للطبيب أو ذهب المريض للطبيبة فهذا كله يرجع الى مدى قدرة الطبيب وكفاءته فى تخصصه الطبي، ووسع الشرع فى هذه الأمور قضايا العلاج، بأنه إذا ضاق الأمر إتسع، فالأصل أن يكون هناك سترًا أو حجاب للمرأة تغطي بها شعرها وجسدها مع الوجة والكفين.





وأشار الى أنه يجوز ان تذهب المرأة المريضة للطبيب إذا رأته كفاءة وعلمت واستمعت من الناس انه ممن يكون ممتازًا فى مجاله، وكذلك الرجل المريض إذا ذهب للطبيبة، فالأمر فى ذلك واسعا ويتعامل فى هذا على قدر الضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها.





حكم كشف طبيب النساء على المرأة في شهر رمضان

قالت دار الإفتاء إن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صومه، أما بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها وعليها قضاء اليوم الذي تم فيه الكشف.



وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «أعمل كطبيب أمراض نساء أسأل هل الكشف على المريضة في نهار رمضان أمراض نساء يفطرها؟»، أنه من المقرر شرعًا أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند بعض الفقهاء، وأنه يحرم على غير زوجها ومحارمها النظر إلى غير الوجه والكفين إلا للضرورة كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.





حكم إعطاء الصيدلي الحقنة لامرأة أجنبية ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية.



وأجاب ممدوح، قائلًا: "باشر عملك ولا حرج فى ذلك، أما لو كانت معك طبيبة فيكون الأفضل أن تعطيها هى الحقنة".









حكم كشف المرأة عند طبيب أمراض نساء:

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين عند بعض الفقهاء، وأنه يحرم على غير زوجها النظر إلى مواضع العورة- التي لا تحل إلا له- إلا للضرورة، كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.





وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال« هل الكشف عند دكتور أمراض نساء حرام؟»، الأصل ان الرجل يبحث عن طبيب من نفس جنسه والمرأة كذلك من نفس جنسها فلو كان الطبيب رجل ولم تجد المرأة غير هذا الطبيب فلها أن يدخل معها محرم أثناء الكشف.







شعري يتساقط.. هل يجوز الذهاب للطبيب ورؤية شعري

شعري يتساقط فهل يجوز الذهاب للطبيب مع العلم أنه سيرى شعري ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وأجاب عبد السميع، قائلًا: أنه يجوز الذهاب للطبيب حتى وإن رأى شعرك لأنه لا يمكنه أن يعالج شعرك إلا بالكشف عليه، وليس فى ذلك حرمه لأن هذه من حالات الضرورة التى يجوز فيها للطبيب أن يطلع على شعرك ولا شئ فى ذلك.





حكم الشرع في الولادة الطبيعية على يد طبيب من أهل الكتاب ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في برنامج "السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.



وأوضح الدكتور عويضة عثمان، أنه في حالة عدم وجود طبيبة امرأة فعلى المريضة أن تذهب لأي طبيب طالما أنه أمين وماهر في تخصصه، وتذهب المرأة مع محرم لها، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، وكم من خلفاء على مر التاريخ لهم أطباء نصارى يقومون على علاجهم، وهذا ما يوضح مرونة العقل الإسلامي وجمال الدين الحنيف.



