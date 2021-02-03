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حوادث

حكم نهائى.. براءة المتهم باغتيال النائب العام هشام بركات وإلغاء عقوبة سجنه 10 سنوات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:40 م
النائب العام هشام
النائب العام هشام بركات
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محمد عبدالله
قضت محكمة النقض، بقبول طعن متهم في القضية المعروفة إعلاميًا باغتيال المستشار هشام، النائب العام الأسبق، وإلغاء عقوبة السجن 10 سنوات. 

وسبق أن أصدرت محكمة النقض أحكامًا بحق متهمين آخرين في تلك القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات" بتأييد حكم الإعدام بحق 9 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام للمؤبد بحق 6 متهمين وأحكام أخرى تتراوح ما بين المشدد من 3 إلى 15 سنة. 
 
واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015. 
 
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها. 
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