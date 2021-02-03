بتكلفة 72 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة شوارع منيا القمح

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه أعضاء برلمان شباب الشرقية مدينة منيا القمح لمتابعة نسب تنفيذ مَشروعات الرصف والتوسعة التي تشهدها شوارع المدينة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق والدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة ومحمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح.





بدأ المحافظ ومرافقوه الجولة بتفقد أعمال الرصف والتوسعة الجارية بشوارع (الحرية – سعد زغلول – وجيه اباظة – المدرسة الثانوية) بأطوال 6كم وبتكلفة مبدئية 22 مليون جنيه.





قدم المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق لمحافظ الشرقية ومرافقيه شرحا تفصيليا عن مراحل تنفيذ أعمال الرصف الجارية بشوارع المدينة ، وتمت الإشارة إلى أنه جاري تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بشارعي سيد مرعي وسعد زغلول بطول 5 كم بالإضافة الي تنفيذ اعمال الرصف والتوسعة لشارع وجيه أباظة بطول 400 م مزدوج ،وشارع مدرسة جمال عبد الناصر بطول 300 متر بتكلفة اجمالية 22 مليون جنية حيث شملت الأعمال رفع الجزيرة الوسطى وتكسير الأسفلت القديم ووضع طبقات أساس جديدة وإنشاء جزيرة أخرى بشكل جمالي وزرع أعمدة الإنارة وإزالة التندات والأرصفة المتعدية على حرم الطريق وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال حوالي 75%





شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بالمتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال الرصف الجارية بشوارع المدينة وإلزام الشركات المسند لها تنفيذ المشروعات بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وذلك أثناء تنفيذ المشروعات حفاظًا على صحة وسلامة العاملين.





كما شهدت جولة محافظ الشرقية تفقد أعمال رصف الطريق الدائري بمنيا القمح (المرحلة الاولي) وذلك بعد أن تم الانتهاء منها والتي تبدأ من أول طريق بنها منيا القمح وصولا لمدخل المدينة بطول 2.7 كم وبعرض 10 أمتار لكل اتجاه بتكلفة 20 مليون جنيه.





حرص المحافظ ومرافقوه علي تفقد الطريق الدائري (المرحلة الثانية) والجاري طرحها بطول 2.250 كم والتي تبدأ من شارع وجيه اباظة حتى تقاطع المصرف الفرعي بمنيا القمح ليمثل بذلك محورا مروريا جديدًا للقادمين من منيا القمح والمتجهين لمدينة الزقازيق.





أكد محافظ الشرقية أن الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة منيا القمح تشهد أعمال رصف وتوسعه وازدواج بتكلفة تصل الي 72 مليون جنيه ، وذلك في إطار خطة التطوير والتجميل التي تنفذها المحافظة بكافة المراكز والمدن والأحياء لخلق السيولة المرورية ولاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها.