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رياضة

للعام السابع على التوالي.. الشباب والرياضة تواصل مهرجان " كنوز مصرية" الفني للطلائع

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:47 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
تواصل اليوم وزارة الشباب والرياضة تنفيذ فعاليات مسابقة " كنوز مصرية " في نسختها السابعة التي تنفذها خلال شهري فبراير ومارس 2021 على مسرح الوزارة بمشاركة 5000 من طلائع 140 فرقة فنية من طلائع مراكز الشباب في مجالات (الموسيقى الوترية – الكورال – الفن التعبيري – المسرح – الموسيقى النحاسية).


وشهد مسرح الوزارة اليوم تحكيم مجال الموسيقي الوترية، بمشاركة طلائع محافظات (المنيا، السويس، الإسكندرية) حيث قدم فريق طلائع مركز شباب دماريس محافظة المنيا بقيادة المايسترو/ عصام الشاذلي المقطوعات الموسيقية الجماعية: (موسيقي البنات.. البنات، سولوجيتار لأغنية wrecking ball، موسيقي الرضا والنور) بالإضافة إلى العزف الفردي (سولوفبرافون William tell, overture.final). كذلك قدم فريق طلائع مركز شباب فيصل محافظة السويس مقطوعات موسيقية جماعية وهي (موسيقي الرضا والنور، البنات.. البنات، 500/500 مقام نهاوند دو) بالإضافة إلى عروض العزف الفردي التي اشتملت على (أغنية بحلم بيك/ أغنية انت عمري/ اغنية 3 دقات).


أما عن محافظة الإسكندرية فقد شاركت بفريقين فنيين، فريق طلائع مركز شباب الأنفوشي وفريق طلائع مركز شباب سموحة. وقد قدم العروض الموسيقية الجماعية: (روحي وروحك حبايب، لحن الخلود، مسألة مبدأ، قلبي ومفتاحه، دويتو كمان) إلى جانب عرض صولو قانون وصولو كمان فردى. وعرض فريق طلائع مركز شباب سموحة عروض موسيقية جماعية (البنات.. البنات، موسيقي أسبانيه، الرضا والنور، البخيل وأنا) بالإضافة إلى عزف فردى (صولو اكسليفون وصولو كمان، صولو قانون).


تهدف مسابقة "كنوز مصرية" إلى تشجيع طلائع مصر الموهوبين في المجالات الفنية المختلفة من خلال فتح باب التنافس أمام الفرق الفنية بمراكز الشباب، بالإضافة الى اكساب الطلائع مهارات العمل التعاوني، علاوة على اكتسابهم الخبرات المختلفة من توجيهات أعضاء لجان التحكيم، وكذلك الكشف عن المواهب الفنية وصقلها بمحافظات مصر المختلفة. ويقوم بتحكيم المسابقة نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجالات التسابق الفنية المختلفة

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