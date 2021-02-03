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سيارات

شحن أول دفعة تويوتا كامري 2021 هايبرد للخليج.. صور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:04 م
تويوتا كامري 2021
تويوتا كامري 2021
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اشرف عطية
تتم حاليا إجراءات شحن السيارة تويوتا كامري toyota camry 2021 فيس ليفت من اليابان إلى دول الخليج.


وينتظر محبو سيارات العملاق الياباني تويوتا قودومها ليقوموا بشرائها، لأن سيارات تويوتا معروفة باعتماديتها وكفاءتها العالية، ستصل بنسختين هايبرد ونسخة عادية بنزين.


تويوتا كامري toyota camry 2021 فيس ليفت هايبرد حصلت على شبك أسود لامع، ومصابيح أمامية LED، وجنوط 19 بوصة جديدة، وزخارف جلد داخلية، وتأتي بمحرك 2500 سي سي 4 سلندر بقوة 212 حصانا وعزم 221 نيوتن متر، وتوفر شاشة لمسية جديدة بشكل عائم 7 أو 9 بوصة وعدادات رقمية 7 أو 10 بوصات.


حصلت تويوتا كامري toyota camry 2021 فيس ليفت على نظام سلامة محدّث بكاميرا أعلى بالجودة ورادار بيحسّن استجابتها بحالات الإضاءة المنخفضة ودعم السائق لتفادي الحوادث والمساعدة بتوجيه المقود ومثبت سرعة أفضل والمساعدة بتغيير المسار.


أما الفئات الأخرى من تويوتا كامري toyota camry 2021 فيس ليفت تأتي بتحديث واضح بالشبك الأمامي مع توفر محركين 2500 سي سي 4 سلندر بقوة 204 حصان وعزم 243 نيوتن متر أو محرك 3500 سي سي 6 سلندر بقوة 297 حصانا وعزم 356 نيوتن متر.


ومن المتوقع أن تصل تويوتا كامري toyota camry 2021 فيس ليفت إلى أراضي المملكة العربية السعودية بهاية شهر فبراير الجاري 2021 وستبدأ أسعارها من 100.000 ريال سعودي، أي حوالي 419.000 جنيه مصري.
شحن أول دفعة تويوتا كامري 2021 هايبرد للخليج.. صور
شحن أول دفعة تويوتا كامري 2021 هايبرد للخليج.. صور
شحن أول دفعة تويوتا كامري 2021 هايبرد للخليج.. صور
شحن أول دفعة تويوتا كامري 2021 هايبرد للخليج.. صور
شحن أول دفعة تويوتا كامري 2021 هايبرد للخليج.. صور
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