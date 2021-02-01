أشهرها تويوتا سوبرا.. أفضل السيارات الرياضية في دول الخليج

تعتبر السيارات الرياضية، واحدة من أهم الفئات في السيارة ، والسبب أنها تجمع بين الأداء الرياضي ونفس الوقت الفخامة، ويهتم الكثير من الشباب في دول الخليج من شراء السيارات الرياضية وجاءت أهمها على النحو التالي:



شيفروليه كورفيت سيارة رياضية عالية الكفاءة ، كما أنها توفر روعة القيادة لما تتوفر به الكثير من الراحة بسبب وجود الكثير من التكنولوجية.



من أفضل السيارات الرياضية أيضا هي فورد موستنج وظل هذا الموديل لسنوات طويلة ، وحتى يومنا هذا هي الحصان الرباح لدى فورد والأكثر شهرة في السيارات الرياضية.



ونأتي لتويوتا سوبرا ، وهي من الجيل الخامس ومن أهم السيارات الرياضية في تاريخ شركة تويوتا لانها تجمع بين السيارة الرياضية والاعتمادية بالإضافة إلى دول الخليج وبالتحديد السعودية يفضلون السيارات التويوتا عن أي سيارة أخرى.



أما نيسان GRT، من المعروف عنها تاريخها العريق على مدار 10 سنوات بسبب طرازها الرياضي المميز، بالإضافة إلى ألوانها المتعددة، وتصميمها الذي منحها الفخامة من الخارج فبمجرد النظر إلى السيارة سترى أنها تجمع بين السيارات الرياضية، والسيدات.

