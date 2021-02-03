صحة الدقهلية تعلن عن إجراء 3 عمليات قسطرة مخية للمرضى بمستشفى المنصورة الدولي

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الاربعاء عن نجاح فريق طبي بقسم القسطرة المخية اليوم من اجراء ثلاث عمليات قسطرة مخية تشخيصية وعلاجية للمرضى بقسم المخ والأعصاب بمستشفى المنصورة الدولي .



واضاف ان ذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتهاء من قوائم الانتظار ورفع العبء عن المريض المصري وبناءا على توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة حيث ساهمت مستشفيات الصحة بالدقهلية بجهود متميزه في مبادره رئيس الجمهوريه للقضاء على قوائم الانتظار مجانا لجميع المواطنين.





واشار الى ان الحالة الاولى لمريض يبلغ من العمر 64 عاما كان يعاني من انسداد كامل بالشريان السباتي الأيسر حيث تم التدخل الطبي السريع وتم عمل القسطرة التشخيصية وجاري التجهيز للقسطرة العلاجية لتركيب دعامة في الشريان السباتي والحالة الثانية : لطفل يبلغ من العمر 14 عاما يعاني من تشوه شرياني نازف بالمخ أدي إلي تدهور بدرجة الوعي ، حيث تمكن الفريق من عمل إصلاح التشوه عن طريق قسطرة متناهية الصغر لإصلاح التشوه دون الحاجة لإجراء جراحة وتجنب تعريض المريض للمضاعفات الجراحية المشهورة وبحمد الله قد استعاد المريض وعيه تماما والمريض حالته مستقرة ..





و اوضح ان تلحالة الثالثة لمريض يبلغ من العمر 60 عاما يعاني من تمدد شرياني نازف بالمخ وتم عمل قسطرة تشخيصية وعلاجية والمريض بصحة جيدة .

كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفي بقيادة الدكتور أحمد حشيش مدير المستشفى و لرئيس قسم المخ والأعصاب بالمستشفى الدكتور محمود ناجي والفريق الطبي بقيادة والدكتور حازم عبد الخالق استاذ طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية وللدكتور محمد حامد حمودة والدكتور هشام عبد المنعم الصباغ وفريق التخدير بقيادة الدكتور نشأت فتحى وتمريض القسطرة و التصوير الطبي والفريق المعاون بالمستشفي واعدا اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.