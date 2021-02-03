محمد على قديما أسيوط حاليا.. تعرف على تاريخ أولى جامعات الصعيد

تعد جامعة أسيوط واحدة من أعرق الجامعات المصرية والتي تقع في مدينة أسيوط بصعيد مصر ، حيث انتهى العمل في انشاؤها رسميا عام 1952 وذلك تحت اسم جامعة محمد علي، بينما بعد ثورة 1952 تم تغييرها إلى إسم جامعة اسيوط، ووبذلك تصبح رابع جامعة حكومية مصرية من حيث تاريخ الإنشاء حيث أنشئت بعد "جامعات القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس على الترتيب" ، حيث تعد هي أولى جامعات صعيد مصر.

وفي عام 1949 تم تقديمها للجنة الاحتفالات القومية بوزارة المعارف (بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة محمد علي الكبير والي مصر) بمشروع حول إنشاء جامعة في مديرية أسيوط والتي أطلق عليها اسم "جامعة محمد علي"، ومن ثم تم أعتماد مجلس الوزراء هذا المشروع والذي صدر به مرسوم بقانون رقم 156 لسنة 1949.





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ونص المرسوم على فترة تحضير الجامعة التي تتراوح بين أربع وسبع سنوات لإعداد الإمكانات اللازمة لكي يتم افتتاحها للدراسة، بينما نص على أن تتكون الجامعة من كليات "الآداب، التجارة، الحقوق، الزراعة، الطب، العلوم، الهندسة".

بينما لم يخرج المشروع إلى حيز الوجود الفعلي إلا بعد أن قامت ثورة يوليو، وتم إعادته في أواخر عام 1955 حيث بعث مشروع جامعة أسيوط، حيث أوفدت له البعثات العلمية ومن ثم أعيدت دراسة المشروع لوضعه موضع التنفيذ، كما بدأت الدراسة بالفعل في كليتي العلوم والهندسة في أكتوبر 1957.