بإطلالة كاجوال.. هدى المفتي تستعرض رشاقتها على إنستجرام





وظهرت بها هدى المفتي ، بـ تي شيرت جذاب باللون الأسود، ومرتديه معه بنطالا رياضيا باللون الرمادي ليبرز عن جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هدى المفتي في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي ، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الجذاب .





كما تركت شعرها الاسود الطويل منسدلا بن كتفيها بطريقة بسيطة وجذابة تتناسب مع ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.







