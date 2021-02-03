بإطلالة كاجوال.. هدى المفتي تستعرض رشاقتها على إنستجرام

نشرت الفنانة هدى المفتي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مختلفة وأنيقة تبرز جمالها.
وظهرت بها هدى المفتي، بـ تي شيرت جذاب باللون الأسود، ومرتديه معه بنطالا رياضيا باللون الرمادي ليبرز عن جمالها ورشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هدى المفتي في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي ، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الجذاب .
كما تركت شعرها الاسود الطويل منسدلا بن كتفيها بطريقة بسيطة وجذابة تتناسب مع ظهورها.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.