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هدى المفتي تظهر بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. فيديو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:03 م
هدى المفتي
هدى المفتي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هدى المفتي، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تبرز جمالها.


وظهرت هدى المفتي، بجاكيت بسيط من الجلد باللون البينك الناعم ليبرز أناقتها وجمالها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هدى المفتي في المكياج على الالوان البرونزية التى تتناسب مع لون بشرتها، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.


كما اختارت تسريحة الكعكة البسيطة لشعرها الاسود الطويل لتتناسب مع إطلالتها البسيطة.


ووضعت قرطا طويلا باللون البني كإكسسوارات جذابة لإكمال ظهورها.

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