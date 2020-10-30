AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بفستان قصير.. هدي المفتى تشارك جمهورها كواليس أحدث جلسة تصوير

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:26 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة هدى المفتى متابعيها بفيديو جديد لها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت هدى المفتى من كواليس أحدث جلسة تصوير لها بفساتين قصيرة.


اقرأ أيضًا:

وكانت هدى المفتى قد شاركت فى مسلسل فلانتينو مع النجم عادل إمام .

مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

يذكر أن احدث أعمال هدي المفتي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ نيو لوك عصري .. هدى المفتي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها

البالرينا.. هدى المفتي تبهر متابعيها من صالة الباليه

في إطلالة جديدة.. هدى المفتي تشارك متابعيها صورة جديدة

بـ الساندويتش .. هدى المفتي تشارك جمهورها صورة كوميدية

هدى المفتي تستعرض لياقتها في تمرينات البالية

من صحراء الفيوم.. هدى المفتى تستعرض رشاقتها

ترشيحاتنا

الجمهور يبحث عن عايدة رياض .. تعرف على السبب

أمر مروع.. نيوزلندا تندد بفضيحة مطار الدوحة

حكم من فاتته الركعة الأولى من صلاة الجمعة وأدرك الثانية.. الأزهر يجيب

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ميريهان حسين

صاحبة الفستان الأجرأ في الجونة.. شاهد هدى الإتربي قبل حفل الختام

أخبار الرياضة.. أحمد موسى يقترب من الزمالك.. والكاف يبلغ الرجاء بموعد خاطئ لمباراة الأبيض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة الهالوين.. ميس حمدان تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

بـ الحجاب.. هنا الزاهد بإطلالة مختلفة على إنستجرام.. شاهد

بعد إثارة الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالات رانيا يوسف في الجونة