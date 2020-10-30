بفستان قصير.. هدي المفتى تشارك جمهورها كواليس أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة هدى المفتى متابعيها بفيديو جديد لها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .





وظهرت هدى المفتى من كواليس أحدث جلسة تصوير لها بفساتين قصيرة.









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وكانت هدى المفتى قد شاركت فى مسلسل فلانتينو مع النجم عادل إمام .





مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎





يذكر أن احدث أعمال هدي المفتي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.



