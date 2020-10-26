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فن

شاهد.. هدى المفتدى تشارك جمهورها بصورة مع ريا أبي راشد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة هدى المفتى متابعيها بصورة لها مع الإعلامية ريا أبى راشد وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .


وعلقت هدى المفتى على الصورة قائلة: " انظر كم انا محظوظة ".

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وكانت هدى المفتى قد شاركت فى مسلسل فلانتينو مع النجم عادل إمام .


مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎



يذكر أن احدث أعمال هدي المفتي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.

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Look how lucky i’m 🥰😍

A post shared by Huda El Mufti (@hudaelmufti) on

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