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فن

بصورة مبهجة.. هدى المفتي تخطف الأنظار عبر انستجرام

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:16 ص
هدي المفتي
هدي المفتي
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ندى فكرى
شاركت الفنانة هدى المفتى متابعيها بصورة جديدة لها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت هدى المفتي، في الصورة بإطلالة مبهجة حيث ارتدت فستان باللون الأزرق و ظهرت وهي تضحك مما جعل إطلالتها مميزه.

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وشاركت هدى المفتى شاركت فى مسلسل "فلانتينو" مع النجم عادل إمام.

مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

يذكر أن أحدث أعمال هدى المفتي فيلم "بنات ثانوي"، ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.

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